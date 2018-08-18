Arslan Bulut: ABD destekli FETÖ ile birlikte Türk ordusuna operasyon yapmaktan geliyor

Çavuşoğlu’nun terör örgütüne silâh verilmesi ile ilgili sözleri çok yerindedir ama ABD’nin ne yapmak istediği çok açık! ABD’nin ne yapmak istediğini anlamak için Büyük Orta Doğu Projesi bile tek başına yeter. Asıl Türkiye’nin politikaları öngörülemiyor. İç politikada da dış politikada da bugünkü durum ile 2105 öncesi arasında büyük dönüşler var.

Bugünkü iktidar, Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığından geliyor, ABD destekli FETÖ ile birlikte Türk ordusuna operasyon yapmaktan geliyor? ABD destekli açılım politikalarından geliyor!

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İktidar, dünyaya güven vermek istiyorsa, önce içerde Türk kimliğiyle, kuruluş felsefesiyle, Atatürk ile sorunlarını gidermeli, milli bir çizgi takip etmelidir.

Arslan Bulut’un yazısı