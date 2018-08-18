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Yaramazlara biraz batar!

Arslan Bulut: ABD destekli FETÖ ile birlikte Türk ordusuna operasyon yapmaktan geliyor

Çavuşoğlu’nun terör örgütüne silâh verilmesi ile ilgili sözleri çok yerindedir ama ABD’nin ne yapmak istediği çok açık! ABD’nin ne yapmak istediğini anlamak için Büyük Orta Doğu Projesi bile tek başına yeter. Asıl Türkiye’nin politikaları öngörülemiyor. İç politikada da dış politikada da bugünkü durum ile 2105 öncesi arasında büyük dönüşler var.

Bugünkü iktidar, Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanlığından geliyor, ABD destekli FETÖ ile birlikte Türk ordusuna operasyon yapmaktan geliyor? ABD destekli açılım politikalarından geliyor!

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İktidar, dünyaya güven vermek istiyorsa, önce içerde Türk kimliğiyle, kuruluş felsefesiyle, Atatürk ile sorunlarını gidermeli, milli bir çizgi takip etmelidir.

Arslan Bulut’un yazısı 

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Eski CIA başkanları Trump’a karşı ortak kınama mesajı yayınladı

ABD’nin dış istihbarat teşkilatı CIA’in eski başkanı John Brennan’ın gizli belgelere erişim hakkının iptal edilmesinin ardından altı eski CIA başkanının da ardalarında bulunduğu eski istihbaratçılar Başkan Donald Trump’a karşı ortak bir kınama mesajı yayınladı.

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