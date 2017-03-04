Arslan Bulut: 40 miting değil 400 miting yapsalar boş

Türkiye çapındaki hayır ekiplerini de önceden kimse programlamadı, buna rağmen anayasa değişikliklerinde Sevr kokusunu alan her aydın, birbirini benimseyen insanlardan ekipler oluşturarak, kendileri gibi gruplarla sanki sözleşmişçesine ve tek bir beyin gibi aynı kararları alıyor, benzer söylemler kullanıyor. Hiçbirinin lideri yok veya hepsi lider!

Türk ordusunun kozmik odasına girenler, milletin örgütlenmiş direnç sistemini ve isim listelerini yabancı istihbarat servislerine verenler, yine Türk ordusunu içine eşek arılarını sokarak 15 Temmuz ve sonrasında dağıtmaya çalışanlar, siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını emir komuta zincirine bağlayanlar, millî direnci kırdığını zannediyor ve böyle bir hareketi hiç beklemiyordu.

40 miting değil 400 miting yapsalar boş.

İşin sonuna geldiklerine inandıkları için milliyetçileri uyandırmak pahasına, onların, uğrunda istikballerini harcadıkları partilerini, özerklik adı altında Türkiye’yi bölmek için kullanmaya kalkıştılar.

Bir musibet bin nasihatten evladır!

Milletin istiklâlini elbette milletin azim ve kararı kurtarabilirdi, yine öyle olacak!

Arslan Bulut’un yazısı