Arslan Bulut: 200 milyar dolar rüşvet parası, Singapur, Malezya ve Katar bankalarındadır

Türkiye, mali açıdan özgür ve bağımsız bir ülke değildir. Türkiye’nin döviz ve altın rezervleri, çok uzun süredir İngiliz bankalarında rehindir. AKP iktidarının devamlı yastık altındaki altın ve dövizi sisteme kazandırmak istemesinin sebebi budur. Tayyip Erdoğan da “tulumbada su bitti” demişti!

Altın ve döviz hesaplarıyla, tulumbadan akıtmak için kuyuya su basılmaya çalışılıyordu. Oysa Türkiye, bir bankanın içi boşaltılır gibi soyulmuş durumdadır. 200 milyar Dolar rüşvet parası, Singapur, Malezya ve Katar bankalarındadır. Bırakın yabancı sermayeyi, yerli sermaye de Balkanlara ve Doğu Avrupa’nın AB üyesi ülkelerine kaçmıştır.

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Arslan Bulut’un yazısı