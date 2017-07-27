Arslan Bulut: 15 Temmuz’un yaşatılması gerekiyordu ki rejimi değiştirecek bir bahane bulunsun!

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Diyanet’in böyle bir rapor hazırlayabilmesi için örgütün darbe girişiminde bulunması bile yeterli olmadı!

Darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçtikten ve bu örümcek ağının tasfiyesinden geri dönüş olmadığı anlaşıldıktan sonra FETÖ raporu hazırlanması ilginç değil mi?

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FETÖ’nün ortaya koyduğu sözde dini söylemlerin, İslam’a aykırı olduğunu görmek için ilahiyatçı olmak gerekmiyordu. Kur’an okuyan herkes, FETÖ söylemlerindeki Allah ile aldatmayı görebilirdi.

… Sadece Mehmet Görmez, kamuoyunu zamanında uyarsaydı, Türkiye 15 Temmuz rezaletini yaşamazdı!

Fakat 15 Temmuz’da da Diyanet, siyasetin emrindeydi!

Anlaşılan 15 Temmuz’un yaşatılması gerekiyordu ki Türkiye’nin rejimini değiştirecek bir bahane bulunsun!

Arslan Bulut’un yazısı