‘Arsene Wenger’in yardımcısı Konyaspor’un başına geçecek’ haberine çifte yalanlama: Tamamen uydurma 

Premier Lig ekiplerinden Arsenal’in menajeri Arsene Wenger, 20 yılı aşkın bir süredir birlikte çalıştığı yardımcı antrenör Boro Primorac’ın Konyaspor’un başına geçeceğine dair haberleri yalanladı.

SporX’te yer alan habere göre Wenger, söz konusu iddiaya ilişkin bir soruya, “Tamamen uydurma bir haber. Doğruluğu kontrol edilmeden haber yapılıyor” yanıtını verdi.

Kulüpten dün yapılan açıklamada da, 1996 yılından bu yana Wenger’le birlikte çalıştığı vurgulanan Primorac’ın takımdan ayrılmayacağı belirtilmişti.