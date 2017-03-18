Arsene Wenger tartışmasında pankartlar ‘havada uçuştu’: Kararımı verdim, çok yakında öğreneceksiniz 

Premier Lig’de son olarak West Bromwich’e 3-1 yenilen Arsenal’de menajer Arsene Wenger’in geleceğiyle ilgili tartışmalar gökyüzüne taşındı.

‘Sözleşme yok’

Karşılaşmanın oynandığı Hawthorns Stadı’nın üzerinde önce Wenger’i istifaya çağıran bir pankart uçuruldu. Bir uçağın kuyruğuna bağlanan pankartta ‘Sözleşme yok, Wenger istifa’ yazıyordu.

‘Arsene’e güveniyoruz’

Maç devam ederken Hawthorns semalarında bu kez 20 yılı aşkın bir süredir takımın başında olan Fransız menajere destek verenlerin mesajı görüldü. Başka bir uçağın kuyruğuna bağlanan bu pankarttaysa, ‘Arsene’e güveniyoruz, Wenger’e saygı’ ifadesi yer alıyordu.

‘Kararımı çok yakında öğreneceksiniz’

Wenger, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, geleceğiyle ilgili bir karar verdiğini ve çok yakında herkesin bunu öğreneceğini söyledi.