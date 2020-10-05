Arsada bebek cesedi bulundu

Muğla’nın Dalaman ilçesinde boş arsadaki inşaat malzemelerinin üzerine bırakılan çantada yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Merkez Mahallesi Damla Sokak’taki inşaatta çalışan işçilerden biri, duvar kalıplarını almaya gittiğinde malzemelerin üzerinde bir çanta olduğunu fark etti.

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Çantayı açtığında hareketsiz duran bebekle karşılaşan işçi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekibi, bir günlük olduğu tahmin edilen bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi ve cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını araştıran polis ekipleri, bebeğin cansız bedenini oraya bırakan kişi ya da kişileri bulmaya çalışıyor.