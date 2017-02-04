‘Arrival’ın yönetmeni, Frank Herbert’ın ‘Dune’ romanını yeniden filme uyarlayacak

89’uncu Oscar ödüllerine ‘Arrival’ adlı filmiyle en iyi film ve en iyi yönetmen dahil pek çok dalda aday olan Denis Villeneuve’ın Frank Herbert’in ‘Dune’ adlı kült roman serisini yeniden sinemaya uyarlayacağı açıklandı.

The Verge’de yer alan habere göre, Herbert’ın klasikleşmiş eseri ‘Dune’, ‘Arrival’ adlı filmiyle en iyi film ve en iyi yönetmen dahil pek çok dalda aday olan Denis Villeneuve tarafından yeniden filme uyarlanacak.

Uzak bir gelecekte geçen ve bir çöl gezegeni olan Arrakis’deki güç ve iktidar ilişkilerini irdeleyen bilimkurgu roman serisi ‘Dune’un filmi daha önce 1984 yılında, David Lynch tarafından çekilmişti. Ağır eleştirilere maruz kalan Lynch uyarlaması gişede umulan başarıyı elde edememişti.

‘Dune’ 2013 yılında ‘El Topo’ ve ‘The Holy Mountain’ gibi kült filmlerin yönetmeni Alejandro Jodorowsky’nin ‘Jodorowsky’s Dune’ adlı belgeseline konu olmuş, yönetmen 70’li yıllarda romanı beyazperdeye uyarlama çalışmasını ve finansal destek bulamamasından ötürü nasıl tek bir sahnesini bile çekemediğini anlatmıştı.