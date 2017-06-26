Almanya, 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg’da yapılacak G20 zirvesine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında kavgaya karışan korumalarının gelmesini beklemediklerini açıkladı. Deutsche Welle’de yer alan habere göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schafer, “Alman hükümeti bu korumaların Türkiye Cumhurbaşkanı’na Hamburg’ta eşlik etmeyeceğine çok emin” diye konuştu. Federal Asayiş Dairesi (BKA) de Washington’da göstericilerle korumalar arasında yaşanan […]