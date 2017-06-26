Arnavutluk Futbol Federasyonu, Skenderbeu’nun 2015/16 sezonundaki Superliga şampiyonluğunu şike soruşturması sonucunda geri aldı.
Eurosport’ta yer alan habere göre Arnavutluk Futbol Federasyonu Etik Kurulu, Skenderbeu’nun lig, kupa ve Avrupa maçlarında bahis oranlarını manipüle etmek için maç sonuçlarını ayarladığına hükmetti.
Arnavutluk’ta 2010/16 yılları arasında üst üste altı şampiyonluk yaşayan Skenderbeu’ya ayrıca 12 puan silme cezası verildi.
Superliga’da 2016/17 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan Skenderbeu, 12 puanının silinmesinin ardından dördüncü sıradaki Luftetari’nin üzerinde kalarak yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkını kaybetmedi.