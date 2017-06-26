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Arnavutluk’ta şike soruşturması: Şampiyonluğu geri alındı, 12 puanı silindi 


 

Arnavutluk Futbol Federasyonu, Skenderbeu’nun 2015/16 sezonundaki Superliga şampiyonluğunu şike soruşturması sonucunda geri aldı.

Fotoğraf: uefa.com

Eurosport’ta yer alan habere göre Arnavutluk Futbol Federasyonu Etik Kurulu, Skenderbeu’nun lig, kupa ve Avrupa maçlarında bahis oranlarını manipüle etmek için maç sonuçlarını ayarladığına hükmetti.

Arnavutluk’ta 2010/16 yılları arasında üst üste altı şampiyonluk yaşayan Skenderbeu’ya ayrıca 12 puan silme cezası verildi.

Superliga’da 2016/17 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan Skenderbeu, 12 puanının silinmesinin ardından dördüncü sıradaki Luftetari’nin üzerinde kalarak yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkını kaybetmedi.

 

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