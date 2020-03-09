Arnavutluk’ta ilk ‘corona’ vakası görüldü

Arnavutluk’ta İtalya’dan gelen baba ve oğulda corona virüsüne rastlandı.
Reuters’in haberine göre karantinaya alınan baba (54) ve oğulun (28) durumu kontrol altında. Baba ve oğlun temas kurduğu kişiler de teste tabi tutuldu. Ayrıca virüsün bulunduğu ülkelerden gelen ve şüpheli semptomlara sahip vatandaşların acilen kurumlara başvurması istendi.
Arnavutluk’da bugüne kadar virüsü taşıdığından şüphelenilen 60 kişiye test yapmış, fakat virüse rastlanmamıştı. İtalya’da 400 binden fazla Arnavut yaşıyor.