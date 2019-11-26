Arnavutluk’ta deprem: Altı kişi hayatını kaybetti, 150’den fazla yaralı var

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En az altı kişi hayatını kaybederken 150’den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Gece saat 04:00 civarında meydana gelen sarsıntı, Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre bölgede son iki ayda gerçekleşen en büyük ikinci deprem olarak kayda geçti. USGS, depremin merkez üssünün Tiran’ın 30 kilometre batısında ve 10 km derinlikte olduğunu belirtti.

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Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından depremin büyüklüğü 6.2, derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Fotoğraf: DHA

Arnavutluk Savunma Bakanlığı sözcüsü, Thumane köyünün kuzeyinde bir köyde iki kadının göçük altında kaldığını ve Kurbin’de olayın şokuyla camdan atlayan bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Savunma bakanlığı, depremde hayatını kaybeden diğer üç kişinin ise Durres kentinde yıkılan bir binanın göçüğünden çıkarıldığını açıkladı.