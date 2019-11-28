Arnavutluk depreminde ölü sayısı 30’a ulaştı, 20 kişi kayıp; enkaz altından kurtarılanlar var

Arnavutluk’taki 6.4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 30’a yükselirken, kurtarma ekipleri, enkaz altından aralarında çocukların da olduğu depremzedeleri sağ çıkarmayı başardı.

Fotoğraflar: Reuters

Reuters’in haberine göre, Thumane kentinde, enkaz altından küçük bir erkek çocuk kurtarılırken, İtalyan kurtarma ekipleri de Durres (Draç) kentinde 17 yaşındaki bir genç ile sekiz yaşındaki bir kız çocuğu enkaz altından kurtarıldı.

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Enkaz altından kurtarılan çocuk.

Draç’taki binada enkaz altında halen aralarında bir bebeğin de olduğu dokuz kişilik bir ailenin sağ olarak bulunduğu, ekiplerin bu kişileri kurtarmak için yoğun biçimde çalıştığı bildiriliyor.

Arnavutluk Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise ölen 30 kişinin yanı sıra 650 kişinin yaralandığı bildirilirken, 20 kişinin ise halen kayıp olduğu kaydedildi.