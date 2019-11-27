Arnavutluk depreminde ölü sayısı 21, yüzlerce yaralı ve göçük altında çok sayıda insan var

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da, dün sabah saat 04:00 civarında meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 21’e çıktı. Göçük altındakilerin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Thumane kentinde yıkılan binada kurtarma çalışmaları sürüyor. Fotoğraf: Reuters

Reuters’in haberine göre, Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhacka, 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından 250 artçı sarsıntının meydana geldiğini, bunlardan ikisinin 5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

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Depremin merkez üssünün, ülkenin en önemli ticaret ve turizm limanı olan Durres (Draç) kenti olduğunu açıklayan bakan, bu kentte 600 kişinin yaralı olduğunu açıkladı. Kentte, 13 kişinin cansız bedeni enkaz altından çıkarılırken, çöken bir binadan 45 kişinin kurtarıldığı bildiriliyor.

Bosna’da da deprem

Arnavutluk depreminden saatler sonra da merkez üssü Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna olan, 5.4 büyüklüğünde bir başka deprem daha kaydedildi. Ancak bu depremde ölen ya da yaralanan olmadı.