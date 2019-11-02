Arnavutköy’de dört katlı fabrikada yangın

İstanbul Arnavutköy’de saat 16:00 sıralarında dört katlı fabrikada yangın çıktı. Alevlerin sardığı fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
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Suriye’de Türk-Rus ortak devriyesi başladı: İlki dört saat sürdü
Türkiye ile Rusya’nın Soçi’de vardığı anlaşma gereği, iki ülkenin askeri bugün ilk defa Suriye’nin kuzeyinde ortak devriyeye başladı.
Osman Kavala, iki yıldır ‘tutuklu’: Gerçek yargı reformu, özgürlüğü kabul etmektir
1 Kasım 2017’den beri Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala, tutukluluğunun ikinci yılında bir açıklama yayınladı.
Türkiye’nin yarısını yöneten başkanlar toplandı: Beştepe komisyonu çalışmıyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğinde toplanan CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının çalıştayı, sona erdi. Toplantı sonunda açıklama yapan Soyer, iki ay önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan ve 30 büyükşehir belediye başkanını bir araya getiren zirvede alınan ortak komisyon karanının hayata geçirilemediğini ve komisyonun toplanamadığını ifade etti.
Af Örgütü raporu: Harekat, muhalifleri baskı altına almak için kullanıldı
Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonu hakkında yorum ya da haberlerinden dolayı Türkiye’de yüzlerce kişinin gözaltına alındığına ve bu yolla muhalefetin susturulmaya çalışıldığına ilişkin rapor yayınladı. Raporda, harekatı eleştirenlere ve eleştirel içerikli haberleri paylaşanlara Afrin harekatında yapıldığı gibi ‘terör propagandası’ gibi ağır suçlamalar yöneltildiği, muhalifler ve harekata karşı çıkan muhalefet partileri üzerinde baskı oluşturulduğu belirtildi.
Yasadışı yoldan Türkiye’ye geçen IŞİD’li kadınlar geri gönderiliyor
Kilis’te, yasadışı yollarla Türkiye’ye geçtiği belirlenen iki kadın ve yanlarındaki üç çocuk, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan kadınların Rus vatandaşı oldukları ve IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıkları tespit edildi.