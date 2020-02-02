Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde ‘corona’ önlemi

İstanbul’da Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne gece saatlerinde gelen bir kişi halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu. Bir süre hastanede müşahede altında tutulan kişi, ‘corona‘ şüphesiyle özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs nedeniyle şu ana kadar 259 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısının da 11 bin 948’e çıktığı bildirilmişti.

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Hastaneye başvuran kişinin Rusya’da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi.

Bu sırada hastanedeki görevli personellerin de maske taktığı görüldü.