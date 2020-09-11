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Yaramazlara biraz batar!

Armağan Kuloğlu: Doğu Akdeniz için diyalog masası kurulacaktır

Yunanistan’ın akıl dışı davranışları, Fransa başta olmak üzere AB ve Türkiye karşıtı diğer ülkeler tarafından şuursuzca desteklenmektedir. Yunanistan tansiyonu sürekli arttırmakta, AB’yle birlikte sürekli tehditler savurmaktadır. Türkiye de ulusal hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde kararlılıkla korumaktadır. 

Diyalog masası bir şekilde kurulacaktır. Ancak bunun çatışmadan evvel mi, yoksa sonra mı olacağı belli değildir. Türkiye şimdilik çatışmadan önce kurulacağı düşüncesiyle yeni stratejiler geliştirmekte ve arka arkaya uygulamaya sokmaktadır. 

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Armağan Kuloğlu’nun yazısı

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‘MİT haberi davası’: Tutuklu gazetecilerin tahliyesine karar verildi

Libya’da yaşamını yitiren MİT görevlisinin cenaze töreniyle ilgili haberler ve Twitter paylaşımları nedeniyle altı aydır tutuklu bulunan gazeteciler Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in tahliyesine karar verildi. Murat Ağırel, Aydın Keser, Ferhat Çelik, Hülya Kılınç, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Eren Ekinci “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasından beraat etti.

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