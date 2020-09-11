Armağan Kuloğlu: Doğu Akdeniz için diyalog masası kurulacaktır

Yunanistan’ın akıl dışı davranışları, Fransa başta olmak üzere AB ve Türkiye karşıtı diğer ülkeler tarafından şuursuzca desteklenmektedir. Yunanistan tansiyonu sürekli arttırmakta, AB’yle birlikte sürekli tehditler savurmaktadır. Türkiye de ulusal hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde kararlılıkla korumaktadır.

Diyalog masası bir şekilde kurulacaktır. Ancak bunun çatışmadan evvel mi, yoksa sonra mı olacağı belli değildir. Türkiye şimdilik çatışmadan önce kurulacağı düşüncesiyle yeni stratejiler geliştirmekte ve arka arkaya uygulamaya sokmaktadır.

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Armağan Kuloğlu’nun yazısı