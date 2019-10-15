Arkeolojk kazılara ayrılan ödenek azaldı, bölümler kapanıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın arkeolojik kazılara ayırdığı ödenek 2013’te 43 milyon TL’yken 2018’de 30 milyon 5 milyon TL’ye düştü.

Fotoğraf: Unsplash, ESR LAW

Birgün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre arkeologların çalışma alanlarında istihdamın zorunlu hale getirilmesi talebinin dikkate alınmaması üzerine alandaki işsizlik oranı yükseldi. Yükseköğretim Kurulu’nun verilerine göre, sadece 2018-2019 eğitim öğretim yılında 18 arkeoloji bölümü kapandı.

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CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a arkeolojik kazı ve araştırmalara ayrılan ödeneklerin miktarını sordu.

Bakan Ersoy’un açıkladığı verilere göre, 2016-2019 yılları arasında arkeolojik kazılara ayrılan ödenek, bakanlık bütçesinin yüzde 3’ü olan 132,4 milyon TL. Bakanlığın 2018’de 3 milyar 997 milyon TL’lik bütçenin yalnızca yüzde 3’ünün arkeolojik kazılara ayrılması ve aynı zamanda işçi giderleri ve mal ve hizmet alımları için kullanılması, kazıların azalmasına yol açtı.