Arkeologun intiharı sonrası: Zeugma Mozaik Müzesi’nde tarihi eserler sayılıyor

Bir arkeologun intiharının ardından, Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi’nde sayım yapılıyor. Müze müdürü ve iki uzman da görevden uzaklaştırıldı.

Fotoğraf: zeugma.org.tr

Zeugma Mozaik Müzesi’nde görev yapan 33 yaşındaki arkeolog Merve Kaçmış, 13 Ocak’ta ağabeyinin Diyarbakır’daki evinden atlayarak intihar etmişti. Kaçmış’ın, müzede kayıp tarihi eserleri zimmetine alması konusunda ‘mobbing’e (psikolojik şiddet) maruz kaldığı öne sürülmüştü.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın intiharın ardından başlattığı idari soruşturma kapsamında müze müdürü E.Ö. ve iki uzman, görevden uzaklaştırıldı.

Ayrıca Kaçmış’tan zimmetine almasına istenen ancak arkeologun eksik olduğu gerekçesiyle almadığı Pişmiş Toprak Eserler’in de sayımına başlandı.