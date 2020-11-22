Arkeologlar, Pompei’deki kazılarda iki kişinin küllerle kaplı bedenini buldu

Arkeologlar, İtalya’daki, Vezüv Yanardağı’nın patlaması sonucunda lavlar altında kalan Pompei antik kentinde hayatını kaybeden zengin bir adam ve kölesinin cansız bedenini buldu.

Fotoğraf: Reuters

Milattan sonra 79 yılında meydana gelen yanardağ patlaması nedeniyle yok olan antik kentteki kazı alanındaki çalışmalarını yürüten ekibin başındaki Massimo Osanna, “Patlama sırasında kaçarken öldüklerini tahmin ediyoruz” dedi.

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Osanna, zengin adamın 30-40 yaşlarında diğerinin ise 18-23 yaş aralığında olduğunu söyledi.

Patlamayla ‘zamanın durduğu’, Napoli kenti yakınlarındaki, İtalya’nın en çok ziyaret edilen yerlerinden Pompei’deki kazılarda bu ay başında bir de villa bulunmuştu.