Diken

Yaramazlara biraz batar!

Arkeologlar, Pompei’deki kazılarda iki kişinin küllerle kaplı bedenini buldu

Arkeologlar, İtalya’daki, Vezüv Yanardağı’nın patlaması sonucunda lavlar altında kalan Pompei antik kentinde hayatını kaybeden zengin bir adam ve kölesinin cansız bedenini buldu.

Fotoğraf: Reuters

Milattan sonra 79 yılında meydana gelen yanardağ patlaması nedeniyle yok olan antik kentteki kazı alanındaki çalışmalarını yürüten ekibin başındaki Massimo Osanna, “Patlama sırasında kaçarken öldüklerini tahmin ediyoruz” dedi.

Reklam

Osanna, zengin adamın 30-40 yaşlarında diğerinin ise 18-23 yaş aralığında olduğunu söyledi.

Patlamayla ‘zamanın durduğu’, Napoli kenti yakınlarındaki, İtalya’nın en çok ziyaret edilen yerlerinden Pompei’deki kazılarda bu ay başında bir de villa bulunmuştu.

SON HABERLER

Bilim Kurulu üyesinden mavi yakalılar için okul servisi önerisi

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde corona virüsünün daha fazla görüldüğü mavi yakalı işçilerin yoğun olduğu bölgeler için okul servisi önerisi getirdi.

Arınç’ın Kavala ve Demirtaş çıkışı: Kim ne dedi?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın işadamı Osman Kavala ve siyasetçi Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiği yönündeki açıklamaları, AKP ve MHP’li bazı isimler tarafından tepkiyle karşılandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...