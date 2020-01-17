Arkeologlar Derneği başkanı: Zimmetimde Hitit tableti var, uygulama çağdışı

Arkeologlar Derneği Başkanı İlkay İvgin “Müzelerimizde eski eserler, bir masa gibi, bilgisayar gibi müze arkeologlara zimmetleniyor. Düşünsenize benim zimmetimde Hitit dönemine ait bir tablet var. Bu uygulama çağdışı” dedi.

Merve Kaçmış. Fotoğraf: DHA

Arkeolog Merve Kaçmış’ın intiharının ardından, çalıştığı müzedeki eserleri zimmetine alması konusunda ‘mobbing’e maruz kaldığı ve bu nedenle yaşamına son verdiği öne sürülmüştü.

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İlkay İvgin

Arkeologlar Derneği Başkanı İvgin mevzuatın yenilenmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Müzelerimizde eski eserler bir masa gibi, bilgisayar gibi müze uzmanlarına, arkeologlara zimmetleniyor. Bu aslında trajikomik bir durum. Düşünsenize benim zimmetimde Hitit dönemine ait bir tablet, sizin zimmetinizde İskender Lahdi var. Böyle bir uygulama çağ dışıdır ve tarihi eserlerimize bir eşya gibi muamele etmemizle alakalı bir durumdur”.

‘Arkeolog istese de zimmeti reddedemiyor’

Arkeologun zimmet talebini reddedemeyeceğini hatırlatan İvgin “Yasa ve mevzuatlarımızda zimmetlenme zorunluluğu var. Arkadaşlarımız bu konuyla ilgili çalışıyorlar. Yurt dışındaki en iyi örneklere bakacağız ve bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı ile paylaşacağız” dedi.