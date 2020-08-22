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Yaramazlara biraz batar!

Arkadaşlarıyla kampa giden genç kayalıklarda ölü bulundu

İstanbul’un Beykoz ilçesinde, arkadaşlarıyla kamp yapan gencin cansız bedeni bulundu.

Fotoğraf: DHA

28 yaşındaki Cengiz Demir, dün gece, Riva Mahallesi Mehmetçik Caddesi’ndeki kamp alanına gitti. Sabah onu göremeyen arkadaşları aramaya başladı. Demir, kamp alanındaki kayalıklarda hareketsiz bir şekilde bulundu.

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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kayalıklara inen bir polis memuru, Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, gencin arkadaşlarından bilgi alırken itfaiye ekipleri kayalıklardaki cansız bedeni çıkarmak için çalışma başlattı.

Kampın etrafına güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis, gencin kayalıklardan düşmüş olma ihtimali üzerinde duruyor.

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