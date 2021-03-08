Arkadaşlarıyla kahvesinde okey oynayan işyeri sahibine bir ay 20 gün hapis cezası

Diyarbakır’da, Covid-19 tedbirlerine uymayarak kahvehanesinde arkadaşlarıyla okey oynayan işyeri sahibine, ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan bir ay 20 gün hapis cezası verildi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

AA’nın aktardığına göre Diyarbakır başsavcılığınca tutuksuz sanık B.D. hakkında hazırlanan iddianame, salgın nedeniyle kapalı mekanların vatandaşların kullanımına açılmaması gerektiği yönünde birtakım tedbirlerin alındığı belirtildi.

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Araştırmalar sonucunda, geçen yıl merkez Kayapınar ilçesinde B.D.’nin işlettiği kıraathanenin açık olduğu aktarılan iddianamede, B.D. ve arkadaşlarının okey oynadıklarının tespit edildiği kaydedildi.

B.D. hakkında ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan iki aydan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılandı.

Sanığın geleceği üzerindeki olumsuz yan etkilerini dikkate alarak cezada indirime giden mahkeme, ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma‘ suçundan bir ay 20 gün hapis cezasına hükmetti.

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Gerekçeli kararda, salgınla ilgili alınan tedbirlere ilişkin tüm radyo ve televizyon kanallarından da duyurular yapıldığı hatırlatılarak “Sanığın kısıtlamalardan, tedbirlerden ve yasaklardan, yaşı, eğitimi ve sosyal durumu itibarıyla bihaber olmasının mümkün olmadığı anlaşılmakla, üzerine atılı TCK 195/1 maddesinde düzenlenen ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçunu işlediği sabit görülerek mahkumiyetine karar verilmiştir” dendi.

Mahkeme, B.D.’ye verilen cezanın iki yıl veya daha az hapis cezası olması, daha önce kasıtlı suçtan mahkumiyetinin olmaması, suçun işlenmesiyle tazmini gereken maddi bir zarar bulunmaması ve sanığın sabıkasız geçmişi, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Sanığın CMK 231/8 maddesi uyarınca beş yıl denetime tabi tutulmasına, denetim süresince kasten yeni bir suç işlemesi halinde mahkum olmasına ve aykırı davranması halinde ertelenen cezanın açıklanmasına da hükmedildi.