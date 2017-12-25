Arkadaşının üniversite tercihini sistemden değiştiren öğrenciye iki yıl üç ay hapis

İstanbul’da lise son sınıf öğrencisi Muhammed B., sınıf arkadaşı Enes Mollaahmetoğlu’nun üniversite tercihlerini izinsiz değiştirip LYS’de daha yüksek puan almasına rağmen başka bir üniversiteye yerleşmesine neden olduğu gerekçesiyle iki yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sabah’ın haberine göre Gaziosmanpaşa’da yaşayan Enes Mollaahmetoğlu, hayalindeki İstanbul Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü birinci tercihine yazdı. Mollaahmetoğlu, sonuçlar açıklandığında Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Bölümü’ne yerleşmiş olduğunu gördü. Böyle bir tercih işaretlemediğini belirten Enes, ÖSYM’ye itirazda bulundu.

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ÖSYM, Enes’in TC kimlik numarasını ve şifresini girdiği tarih ve saatleri belirledi ve IP tespiti yapıldı.

IP’lerin Gaziosmanpaşa’da Enes’in komşusu ve sınıf arkadaşı Muhammed B.’nin evine ait olduğu anlaşıldı.

İfadesine başvurulan 18 yaşındaki Muhammed B., aynı lisede okuduğu Enes’le ÖSYM tercihlerinin yapıldığı sırada kavga ettiklerini, Enes’in hakaret ve aşağılayıcı tavırlarına kızdığı için ÖSYM sitesine Enes’in TC ve şifresiyle girip tercihini değiştirdiğini söyledi

Hakkında dava açılan Muhammed B. iki yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.