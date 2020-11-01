Arkadaşının iki çocuğunun enkazdan kurtarılmasına yardım etti: Çıkarınca ağladık

İzmir’deki depremde yıkılan Emrah Sitesi’ndeki enkazdan arkadaşının iki çocuğunun çıkarılmasına yardım eden ve birine yardım gerekir diye enkazdan ayrılmayan Ali Adışen, “Çocukları sağ salim çıkarınca ağladık” dedi.

Fotoğraf: AA

Ege Denizi’nde Seferihisar açıklarında önceki gün saat 14.51’de meydana gelen, AFAD’a göre 6.6, Kandili’ye göre 6.9 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Bayraklı ilçesindeki Emrah Sitesi’nin yakınında görevli olduğu apartmanın altıncı katında depreme yakalanan Ali Adışen yaşananları AA muhabirine anlattı.

Çok zor bir gün geçirdiklerini vurgulayan Adışen şunları söyledi: “Eşimle binanın son katındaki dairede temizlik yapıyorduk. Hafiften sallanma oldu, sonra hanımın yanına koştum. Sonra birden hızlandı. Oturduğum yere çöktüm, kelimeişehadet getirdim. Sallanma durunca, hemen çocuklarımın yanına indim. Sokağa çıktığımda ise ortalık felaketti. Feryatlar, ağlayanlar, bağırmalar…”

Adışen, yakın arkadaşının oturduğu Emrah Sitesi’nin çöktüğü bilgisi üzerine hemen bölgeye koştuğunu belirterek şöyle devam etti:

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“Arkadaşımın ailesinin enkaz altında olduğunu duyunca daha da kötü oldum. Elimizden geldiği ve gücümüzün yettiği kadarıyla, tırnaklarımızla çocukları birer birer çıkardık. İtfaiye ve AFAD ekipleri geldi. İki kardeşe ve kendi imkanlarıyla enkazdan çıkan kadına yardım ettik. Bir de kız çocuğu vardı. Ona da elimdeki suyu verdim. Çok zor, anlatılmaz şeyler yaşadık. Saatin önemi yoktu, zamanın nasıl geçtiğini bilmeden, elinle tırnağınla enkazı kazmaya çalışıyorsun. Çocukları sağ salim çıkarınca mutluluktan ağladık. Herkes alkışladı. Çok zordu, kelimelerle anlatılmazdı yaşananlar. Tanıdığım bir amcanın da enkaz altında kaldığını öğrendim. Profesyonel ekipler iş başında. Deprem saatinden bu yana enkaz çevresinde dolanıyoruz. Yardıma ihtiyacı olan biri olur mu diye geziniyorum. Umutla bekleyiş de sürüyor.”