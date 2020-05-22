Arkadaşı yakalanmasın diye kendini polis aracının önüne attı

Karaman’da, trafik polislerinin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü M. A.’nın arkasında oturan arkadaşı S.P., onun yakalanmasına engel olmak amacıyla kendisini polis aracının önüne attı.

Fotoğraf: DHA

Tabduk Emre Mahallesi’nde devriye görevi yapan trafik polisi, motosikletteki iki kişiyi, kasksız olduklarını görünce durdurmak istedi. Ancak motosiklet sürücüsü ihtara uymadı. Polis aracı motosikletin peşine düştü.

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Kovalamaca sırasında motosikletten inen S. P., kendisini polis aracının önüne attı. Polis otosu ona çarpmamak için durdu.

Kaçan M. A., kısa süre sonra yakalandı. Motosikletin plakasının sahte, şase ve motor numaralarının da silinmiş olduğu ortaya çıktı. M.A. ve S.P. gözaltına aldı.