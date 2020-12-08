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Yaramazlara biraz batar!

Arjantinli senatör, Maradona’nın resminin ve elle attığı meşhur golünün banknota konulmasını önerdi

Arjantin’de bir senatör, 30 Ekim’de hayatını kaybeden futbol efsanesi Diego Maradona’nın resminin 1000 peso banknotunun üzerine konmasını teklif etti.

Fotoğraf: Reuters

Kasım ayı başında beyindeki pıhtı nedeniyle ameliyat olan 60 yaşındaki Maradona, taburcu olduktan sonra evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Arjantin’de üç gün yas ilan edilmişti.

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Senatör Norma Durango dün, Kongre’de, Maradona’nın resminin banknotun üzerine konulmasını sağlayacak yasal düzenleme önerdi.

Durango, Maradona’nın resminin yanı sıra 1986 Dünya Kupası’nda, çeyrek final maçında İngiltere’ye ‘elle attığı’ ünlü golünü fotoğrafının da yer almasını istedi.

İngiltere, o maçta Arjantin’e 2-1 yenilmiş ve turnuvadan elenmişti. Arjantin kupayı kazanmıştı. Maradona, turnuvada elle attığı gol için, ‘Tanrı’nın eli’ ifadesini kullanmıştı.

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Bu önerinin sadece ülke halkı için çok önemli yeri olan Maradona’yı anmanın yanı sıra ekonomik boyutu olduğunu da ifade eden Durango, “Sanırım turistler bu ülkeye geldiklerinde üzerinde Maradona olan banknotu yanlarında götürmek ister” dedi.

Durango’nun teklifiyle ilgili karar gelecek yılın başında verilecek.

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