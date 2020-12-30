Arjantin’de tarihi karar: Kürtaj yasallaştı

Arjantin Senatosu, hamileliğin 14. haftasına kadar kürtaja izin veren yasa tasarısını onayladı. Katolik Kilisesi’nin muhalefetine rağmen verilen onay, kadın hakları savunucuları için zafer anlamına geliyor.

Fotoğraf: Reuters

Senatodaki çekişmeli oylama, gece boyunca süren tartışmaların ardından sabah saat 04:00’te yapıldı. 38’e 29 oyla kürtaj yasallaştı.

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Temsilciler meclisi yasayı bu ay içinde onaylamıştı.

‘Tarihi’ olarak nitelendirilen karar açıklandığında, tasarıyı destekleyen binlerce kişi başkent Buenos Aires’teki senato binasının önünde tezahürat yaparak kampanyalarını temsil eden yeşil bayraklarını salladı.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez’in merkez-sol iktidar koalisyonundan milletvekili Monica Macha, “Başardık kız kardeşlerim. Tarih yazdık. Beraber yaptık. Bu an için söz yok, bedenden ve ruhtan geçen bir an” dedi.

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Fernandez ise, “Bugün kadın haklarını ilerleten ve halk sağlığını garanti eden daha iyi bir toplumuz” ifadelerini kullandı.