Arjantin’de ‘milyoner vergisi’: Salgının yaralarının sarılması için ek vergi kondu

Ekonomik durgunluk yaşayan Arjantin’de, Covid-19 salgınıyla mücadelede gerekli tıbbi donanım ve destek paketlerinin masraflarına katkı sağlanması amacıyla ülkenin zenginlerinin ek vergi ödemelerini öngören yasal düzenleme kabul edildi.

Düzenleme ekim ayında görüşüldüğünde protesto edilmişti. Fotoğraf: Reuters

Senatoda, ‘milyoner vergisi’ olarak nitelendirilen vergiyi içeren yasa 26 ret oyuna karşılık 42 lehte oyla kabul edildi.

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Vergiyi, 200 milyon pezodan (yaklaşık 19 milyon lira) fazla varlığı olan 12 bin kişi ödeyecek.

Yeni vergiyi getiren yasal düzenlemeyi hazırlayan senatörler, vergi mükelleflerinin yüzde 0.8’inin etkileneceğini, bu kişilerin yurtiçindeki varlıkarının yüzde 3.5, yurtdışındakinin ise yüzde 5.25’ine kadar ek vergi ödeyceğini söyledi.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, “300 milyar pezos toplamayı umuyoruz” derken muhalefet bu uygulamanın yabancı yatırımcının cesaretini kıracağını savunarak yönetimi eleştirdi.

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Toplanan paranın yüzde 20’si tıbbi gereksinimler için, yüzde 20’si küçük ve orta ölçekli işyerlerini desteklemek için, yüzde 20’si öğrencilere burs vermek amacıyla ve geri kalanı başka alanlarda kullanılacak.

Bugün itibarıyla 1 milyon 545 bin 631 vaka kaydedilen ülkede 38 bin 512 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Kısıtlamalar nedeniyle iyi durumda olmayan ülke ekonomisi büyük yara aldı.