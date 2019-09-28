Arjantin’de, mahkeme kararıyla özgür bırakılan orangutan Sandra hayvan barınağına yerleştirileceği ABD’ye gönderildi

Arjantin’deki bir hayvanat bahçesinde 21 yıl yaşayan, 2014’te bir grup avukatın girişimiyle ‘insanla eşit yasal hak’ tanınarak özgürlüğüne kavuşturulması kararlaştırılan orangutan Sandra barınağa yerleştirilmek üzere ABD’ye gönderildi.

Fotoğraf: Reuters

Bir grup avukat, Sandra’nın Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te ‘yasaya aykırı şekilde tutulduğunu’ savunarak hukuki yola başvurmuştu. Avukatlar hukuki mücadeleyi kazanınca ‘Arjantin’in insan olmayan ancak özgürlük hakkına sahip olan ilk kişiliği’ olarak ilan edilen Sandra dünyaca ün kazanmıştı. Arjantin’deki mahkeme, 2017’de Sandra’nın ABD’deki barınağa gönderilmesine izin vermiş ancak gidişi ABD’deki bürokratik işlemler nedeniyle gecikmişti.

Reklam

33 yaşındaki orangutan dün sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ABD’nin Kansas eyaletine götürüldü. Sandra’nın Kansas’tan Florida eyaletindeki Florida Büyük Maymunlar Merkezi’ne götürüleceği açıklandı.

Doğu Almanya’da dünyaya gelen, 1995’te Buenos Aries’teki hayvanat bahçesine satılan Sandra’nın yeni evinde 2009’da ölen ABD’li şarkıcı Michael Jackson’ın şempanzesi Bubbles’ın da aralarında bulunduğu şempanze ve orangutanlar yaşıyor.

Merkezin müdürü Patti Ragan, Sandra’nın 21 orangutanın yaşadığı merkezdeki açık alanda serbestçe dolaşabileceğini söyleyerek onunla tanışmak için sabırsızlandıklarını söyledi.

Reklam

Orangutanların nesillerinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarının altını çizen Ragan, Sandra’ya çok iyi bakacaklarının altını çizdi.