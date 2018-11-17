Arjantin’de geçen yıl 44 mürettebatıyla kaybolan denizaltı bulundu

Arjantin Donanması, geçen yıl Güney Atlantik Okyanusu’nda seyir halindeyken 44 mürettebatıyla kaybolan ARA San Juan denizaltısının bulunduğunu duyurdu.

ARA San Juan ile son iletişim, 15 Kasım 2017’de Atlas Okyanusu’nun güneyinde kıyıdan 450 km açıkta seyrettiği sırada yapılmıştı.

Reklam

Son iletişim sırasında bir kısa devre sonucu yaşanan mekanik arıza nedeniyle denizaltının şnorkelinden su geldiği belirtilmişti. Daha sonra bir daha haber alınamamıştı. Sadece bir haftalık oksijen stoku bulunan denizaltındaki 44 mürettebat hayatını kaybetmişti.

Askeri denizaltıyı bulmak için 18 ülkeden dört binden fazla personelin katılımıyla arama çalışmaları düzenlenmiş ancak sonuç alınamamıştı.

Reklam

Ordular bulamadı özel şirket buldu

Arjantin Donanması, denizaltıyı bulamayınca geçen ağustosta gelişmiş ekipman kullanımıyla deniz yatağının hidrografik ve jeofizik araştırmalarında uzmanlaşan Ocean Infinity firmasıyla bir sözleşme imzalamıştı

Denizaltının, ‘Ocean Infinity’de çalışan bir dalgıç tarafından Valdes Yarımadası açıklarında, denizin 800 metre derinliğinde bulunduğu açıklandı.

Alman yapımı dizel yakıtlı elektrikli denizaltı 1983’de Arjantin donanmasına katılmıştı.

Kayıp mürettebatın yakınları, denizaltının ortadan kaybolmasının birinci yılında anma töreni düzenlemişti.

‘Ocean Infinity’ ayrıca 8 Mart 2014’te Kuala Lumpur – Pekin seferini gerçekleştirirken sırra kadem basan kayıp MH370 Malezya uçağı için bir arama işlemi yürütmesiyle tanınıyor.