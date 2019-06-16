Arjantin ve Uruguay’da elektrikler kesildi: 48 milyon karanlıkta

Arjantin ve Uruguay karanlıkta kaldı. Arjantin’deki enerji sağlayan kurumdan yapılan açıklamada, toplam nüfusu 48 milyon olan iki ülkenin tamamında, Brezilya ve Paraguay’ın ise bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.

Fotoğraf: researchleap.com (temsili)

Arjantin basını, yerel saatle sabah saat 07.00’de elektriklerin kesildiğini, bu nedenle tren seferlerinin durdurulduğunu, sinyalizasyon sorunundan kaynaklı olarak ulaşımda başka aksamalar da olduğunu yazdı.

Reklam

Kesintinin Arjantin’deki bazı bölgelerde yerel seçim için sandığa gidilecek günde olması dikkat çekti.

Edesur adlı enerji sağlayıcı şirket, Twitter’da, “Ara bağlantı sistemindeki büyük bir arıza nedeniyle Arjantin ve Uruguay’ın tamamında kesinti yaşanıyor” mesajını paylaştı.