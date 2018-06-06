Arjantin’den İsrail’e tavır: Gazze’deki katliam nedeniyle hazırlık maçı iptal

Arjantin, Dünya Kupası öncesinde İsrail’le yapmayı planladığı hazırlık maçını, Gazze’deki katliam nedeniyle iptal etti. Milli takımın golcüsü Gonzalo Hihuain, “Nihayet doğru şeyi yaptılar” dedi.

Maçın Kudüs’teki stadda oynanması planlanıyordu.

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BBC Türkçe’nin haberine göre İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri’yi arayarak cumartesi günü oynanması planlanan maçın gerçekleşmesini sağlamaya çalıştı. Ancak sonuç alamadı.

Haber, son dönemdeki protestolarda İsrail askerlerinin en az 120 Filistinliyi öldürdüğü Gazze’de sevinçle karşılandı.

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Filistin Futbol Federasyonu da ünlü Arjantinli yıldız Lionel Messi ve takım arkadaşlarına teşekkür edilen yazılı bir açıklama yayımladı. Federasyon Başkanı Jibril Rajoub, “Değerler, ahlak ve spor bugün bir zafer kazandı ve maçın iptaliyle İsrail’e bir kırmızı kart gösterildi” dedi. Rajoub maçın iptalinden önce Filistinliler’e Messi formaları ve posterlerinin yakılması çağrısında bulunmuştu.

Maçın iptali çağrısı yapan Avaaz adlı kampanya grubu, cesur ahlaki karar nedeniyle Arjantin’i övdü. Grubun direktörü Alice Jay “Bu, Arjantin’in birkaç kilometre ötede İsrailli keskin nişancıların silahsız göstericileri vurduğu Kudüs’te maç yapmanın hiçbir dostane tarafı olmadığını anladığını gösteriyor” dedi.

Arjantinli golcü Gonzalo Higuain de ESPN spor kanalına, “Nihayet doğru şeyi yaptılar” dedi.