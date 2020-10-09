Arjantin GDO’lu buğdayı onaylayan ilk ülke oldu

Arjantin, genetiği kuraklığa dayanıklı olması için değiştirilmiş buğdayın yetiştirilmesine ve tüketilmesine onay veren ilk ülke oldu.
GDO’lu buğday, Arjantin tarım bakanlığına bağlı Ulusal Bilim ve Teknoloji Komisyonu (CONICET) ile biyoteknoloji şirketi Bioceres tarafından geliştirildi.
Bioceres’in CEO’su Federico Trucco açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Arjantin’deki HB4 buğdayımızın onayı, önemli verim artışları ve teknolojimizin sunduğu çevresel faydalar göz önüne alındığında, bu önemli mahsulün küresel değer zincirinin tamamı için çığır açan bir kilometre taşını temsil ediyor.”
Brezilya’nın onayı gerekli
CONICET ise Arjantin’in buğday mahsulünde yaptığı genetik değişikliklerin ticari olarak uygulanabilir olması için ülkenin en büyük ihracat pazarı Brezilya’da da onaylanması gerektiğini belirtti.
Arjantin’in geçen yılki buğday ihracatının yaklaşık yüzde 45’i Brezilya’ya yapılmıştı.
Diğer önemli pazarlar ise Endonezya, Şili ve Kenya.
Uzmanlar endişeli
Ulusal Tohumlar Enstitüsü Kış Tahılları Komitesi uzmanları, hükümetin projeye onay vermesinden duyduğu endişeyi dün yayınladıkları mektupta dile getirdiler.
Mektupta ‘transgenik mahsullerle yapılan ürünlerin yerel ve/veya yabancı tüketiciler tarafından kabul edilmemesi, GDO’lu ve GDO’suz üretimi ayrı tutmanın zorluğu nedeniyle’ hiçbir ülkenin transgenik buğday çeşitlerinin kullanımını onaylamadığı belirtildi.