Arınç’tan ‘Gezi’den sonra başbakan olacaktı’ diyen Gökçek’e: Sıkıntısı var, gülüp geçin

Eski AKP milletvekili Bülent Arınç, “Gezi’den sonra Arınç başbakan olacaktı” iddiasını dile getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e yanıt verdi: “Belli ki bir sıkıntısı var ve hedef şaşırtmak istiyor.”

Gökçek, dün gece katıldığı bir TV programında Arınç’la ilgili şu iddiada bulunmuştu: “Tayyip Erdoğan, Gezi olaylarında yurtdışından geldiği zaman düşürülmüş ve bitmiş olacaktı. Partinin içinde ‘FETÖ’cü milletvekilleri hazırdı ve bir ‘FETÖ’cünün lafıdır, Hüseyin Gülerce’nin bizzat kendisine söylenmiştir: ‘Bülent Arınç Başbakan olacaktı.’ O tarihte hazırlanmış ve bitmişti. Bülent Arınç, şimdi buna evet der, hayır der onu bilemem ama ben bundan yüzde yüz eminim.”

2)

Bir Hint Atasözünde denir ki:

"EĞER BİRİLERİ OTURDUĞU KOLTUKTAN KALKMAKTA SIKINTI YAŞIYORSA KESİNLİKLE ALTINI KİRLETMİŞTİR." pic.twitter.com/I7oEGCetA1 — Bülent Arınç (@bulent_arinc) March 15, 2017

Arınç, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Gökçek’in ‘uzun bir aradan sonra’ ahlak dışı bir yalan ve iftiraya başvurduğunu söyledi: “Melih Gökçek’in hezeyanlarını bu açıdan değerlendirmek ve ciddiye almamak gerek. Artık siyasetin komedi unsuru olmuştur. Gülüp geçin. Ülkemizin; üç harfli belediye başkanının komikliklerinden ve üstündeki okların hedefini şaşırtma çabalarından daha önemli meseleleri var.”

Arınç, Gökçek’e hitaben bir de Hint atasözü paylaştı: “Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesinlikle altını kirletmiştir.”