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Arınç’tan ‘Gezi’den sonra başbakan olacaktı’ diyen Gökçek’e: Sıkıntısı var, gülüp geçin

 

Eski AKP milletvekili Bülent Arınç, “Gezi’den sonra Arınç başbakan olacaktı” iddiasını dile getiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e yanıt verdi: “Belli ki bir sıkıntısı var ve hedef şaşırtmak istiyor.”

Gökçek, dün gece katıldığı bir TV programında Arınç’la ilgili şu iddiada bulunmuştu: “Tayyip Erdoğan, Gezi olaylarında yurtdışından geldiği zaman düşürülmüş ve bitmiş olacaktı. Partinin içinde ‘FETÖ’cü milletvekilleri hazırdı ve bir ‘FETÖ’cünün lafıdır, Hüseyin Gülerce’nin bizzat kendisine söylenmiştir: ‘Bülent Arınç Başbakan olacaktı.’ O tarihte hazırlanmış ve bitmişti. Bülent Arınç, şimdi buna evet der, hayır der onu bilemem ama ben bundan yüzde yüz eminim.”

Arınç, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Gökçek’in ‘uzun bir aradan sonra’ ahlak dışı bir yalan ve iftiraya başvurduğunu söyledi: “Melih Gökçek’in hezeyanlarını bu açıdan değerlendirmek ve ciddiye almamak gerek. Artık siyasetin komedi unsuru olmuştur. Gülüp geçin. Ülkemizin; üç harfli belediye başkanının komikliklerinden ve üstündeki okların hedefini şaşırtma çabalarından daha önemli meseleleri var.”

Arınç, Gökçek’e hitaben bir de Hint atasözü paylaştı: “Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesinlikle altını kirletmiştir.”

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