Arınç’tan ‘edepsizler’ polemiğine yorum: Etkinliğimi kırmaya çalışıyorlar

Son dönemde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’ndaki (YİK) maaşıyla gündeme gelen Bülent Arınç, kendisine yönelik eleştiriler için “Beni yıpratarak yeni kurulacak partilerle ilgili etkinliğimi kırmaya çalışıyorlar” dedi.

Fotoğraf: DHA

YİK üyelerinin maaşı son günlerde eski TBMM başkanı ve AKP kurucusu Arınç vasıtasıyla gündeme gelmiş, Arınç’ın maaşını sorgulayanlara ‘edepsiz‘ demesi tepkilere neden olmuştu.

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Arınç, kendisi hakkında sosyal medyada paylaşılan videonun yalan ve iftira amacıyla montajlandığını savunurken, ‘edepsiz’ tanımını ‘troller için’ kullandığını belirtmişti.

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’ye konuşan Arınç, son dönemde yaşadığı ‘edepsizler’ polemiğini değerlendirdi. Selvi, Arınç’ın kendisine yönelik eleştirilerle ilgili yaptığı tespitleri aktardı:

-Yüksek İstişare Kurulu’nu işlevsiz kılmak.

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-AKP’yi kuran ilk üçteki isimlerden biri olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanında olduğum için.

-15 Temmuz’da Erdoğan’ın yanında olduğumu deklare ettim. 23 Haziran seçimleriyle İstanbul’da bir gedik açtılar. Kurdun dişine kan değdi. Her fırsatta hükümet ve Cumhurbaşkanı aleyhine eylem yapma hazırlığı içine girdiler.

-AKP bünyesinden çıkan isimler tarafından iki yeni parti kuruluyor. Onları parlatıyorlar. Beni yıpratarak yeni kurulacak partilerle ilgili etkinliğimi kırmaya çalışıyorlar.

-Para işiyle hiçbir zaman bir araya gelmeyen bir insan olarak beni yıpratmaya çalışıyorlar ki ileride oynayabileceğim rolleri oynamayım diye…