Arınç’tan Ankara başsavcısına: Konuşmanız, yargılamayı etkilemeye teşebbüstür

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, damadının dava dosyasının ‘dolu’ olduğunu söyleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’a yanıt verdi.

Yeter (solda) ve Arınç.

Arınç’ın damadı Ekrem Yeter, Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı ‘FETÖ’ davasında delil yetersizliği gerekçesiyle beraat etmişti. Hem Yeter hem de Ankara başsavcılığı, karara itiraz etmişti, Kocaman ise daha sonra “Bizim açımızdan o dosya, dolu bir dosyaydı. Kararın bozulacağına inanıyorum” demişti.

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Arınç, Twitter hesabından paylaştığı iki sayfalık açıklamasında, Ankara başsavcısına yanıt verdi. Açıklamada “Sayın başsavcı, siz bir gazeteci veya sokaktaki herhangi bir kişi değilsiniz. Her düşündüğünüzü, herkese söyleyemezsiniz” dendi.

Arınç, Kocaman’ın açıklamasının yargılamayı etkilemeye teşebbüs olduğunu savunarak Adalet Bakanlığı ile Hakim ve Savcılar Kurulu’nun gerekli incelemeyi yapacağını ifade etti.