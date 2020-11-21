Arınç’ın Kavala ve Demirtaş çıkışı: Kim ne dedi?

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın işadamı Osman Kavala ve siyasetçi Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiği yönündeki açıklamaları, AKP ve MHP’li bazı isimler tarafından tepkiyle karşılandı.

Geçen günlerde Habertürk yayınına katılan Arınç, “Kavala’nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş’ın da tahliyesi olabilir” derken, Demirtaş’ın ‘Devran’ kitabının okunmasını tavsiye etmişti.

Reklam

AKP ve MHP’li isimlerin tepkileri şöyle…

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak: “Sayın Arınç, devran dönmez, şayet dönerse Türk milleti gerekeni yapar, sen karantina sürecinde teröristlere üzülüp, onların kitaplarını okuyacağına Yasin Börü’yü, Eren Bülbül’ü, 10 aylık Bedirhan bebeği, Aybüke ve Necmettin öğretmeni düşünseydin. Görünen odur ki, Bülent Arınç, iradesini kozmik odalarda FETÖ’ye ve PKK’ya teslim etmiştir.”

Görünen odur ki, Bülent Arınç, iradesini kozmik odalarda fetöye ve pkkya teslim etmiştir. — Mehmet Taytak (@MehmetTaytakMHP) November 20, 2020

AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz: “Yargıda reformu Demirtaş ve Kavala üzerinden yürütmek yanlıştır! Bu iki isim şimdi salınırsa, asıl o zaman yargıya müdahale algısı pekişecektir. Kimse teröristten, kumpasçıdan bir sözde demokrasi kahramanı çıkarmaya çalışmasın! Milletimizin vicdanı bunu kabul etmez.”

Reklam

Yargıda reformu Demirtaş ve Kavala üzerinden yürütmek yanlıştır!



Bu iki isim şimdi salınırsa, asıl o zaman yargıya müdahale algısı pekişecektir.



Kimse teröristten, kumpasçıdan bir sözde demokrasi kahramanı çıkarmaya çalışmasın!



Milletimizin vicdanı bunu kabul etmez. — Mehmet Akif YILMAZ #HayatEveSığar (@makif_yilmaz) November 20, 2020

Eski AKP’li vekil Mehmet Metiner: “Biden iyi. Demirtaş cici. Kitabını herkes okumalı güzellemesi. Kavala haksız yere içerde. Demirtaş da Kavala da bırakılmalı acilen. KHK facia. KHK’dan ihraç edilenler göreve. Bütün bunları kim mi söylüyor? Devlet katından birisi. Cumhur ittifakına sabotaj! Yazık!”

Biden iyi.



Demirtaş cici.



Kitabını herkes okumalı güzellemesi.



Kavala haksız yere içerde.



Demirtaş da Kavala da bırakılmalı acilen.



KHK facia.



KHK’dan ihraç edilenler göreve.



Bütün bunları kim mi söylüyor?



Devlet katından birisi.



Cumhur ittifakına sabotaj!



Yazık! — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) November 19, 2020

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: “Bülent Arınç, Kavala’nın tutuklu kalmasına hayret ediyormuş, Demirtaş tahliye olabilirmiş. Öncelikle dosyada gizlilik kararı var, henüz dava açılmamış herkesten fazla ne biliyorsun? Sütre gerisinden çık. Gerçek yerini al. Cübbeni giy, savunmalarını yap.”

Bülent Arınç ,Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyormuş,Demirtaş tahliye olabilirmiş.

Öncelikle dosyada gizlilik kararı var,henüz dava açılmamış herkesten fazla ne biliyorsun.?.Sütre gerisinden çık.Gerçek yerini al.Cübbeni giy,savunmalarını yap. — Feti Yıldız (@YildizFeti) November 20, 2020

MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek: “Bülent Arınç, PKK’lı Selahattin Demirtaş ve PKK’lı Ayhan Bilgen’in kitaplarının tanıtımından komisyon mu alıyorsun?”

Bülent Arınç, PKK'lı Selahattin Demirtaş ve PKK'lı Ayhan Bilgen'in kitaplarının tanıtımından komisyon mu alıyorsun? — Yıldıray ÇİÇEK (@Yildiraycicek9) November 19, 2020

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan: “Bülent Arınç…Yine krizine girmiş. İlgisiz mi kaldın, sevgisiz mi kaldın, alkışsız mı kaldın, dikkat çekmeye mi çalışıyorsun? Yoksa gerçek fikirlerin mi? Hangisi gerçek fikirlerin? Allah sana sağlık versin.”