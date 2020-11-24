Arınç’ın istifasına AKP yorumu: En büyük hizmetin istifa haline gelmesi çok acı!

AKP’li Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifasının ardından AKP ile MHP’li isimlerden açıklama geldi.
İşadamı Osman Kavala ve HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliyesini isteyen Arınç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isim vermeden kendisini eleştirmesi üzerine istifa etmişti.
Arınç’ın istifasının ardından bazı siyasetçiler Twitter’dan paylaşımda bulundu:
AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan: “‘En büyük hizmetin istifa’ haline gelmesi çok acı!”
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: “Artık takke düştü kel göründü. Şimdi vekaletname alma zamanı. İzliyoruz.”
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ: “Darısı HDP ile özerklik anayasası hazırlayanların başına…”
Bağımsız Ordu milletvekili Cemal Enginyurt: “Şehitlerimizin, gazilerimizin ruhları şad olsun. Zerre kadar hakkım varsa helal etmiyorum.”
Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Melih Gökçek: “Bülent Arınç sadece Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa etmiş. Ama bence yetmez…”