Arınç’ın istifasına AKP yorumu: En büyük hizmetin istifa haline gelmesi çok acı!

Siyasi görevlerimizi bir gün devredeceğiz. Geride bırakacağımız hoş bir sada en büyük hayalimiz.



Yaptığımız hizmetler kadar, davaya zarar veren, milletin vicdanını yaralayan, değerlerimize aykırı söylemler de akıllarda kalacak.



"En büyük hizmetin istifa" haline gelmesi çok acı!