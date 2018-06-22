Arınç’ın ‘FETÖ üyeliğinden’ yargılanan damadının ‘adli kontrolün kaldırılması’ talebine ret

Eski başbakan yardımcısı ve AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’ın ‘FETÖ üyeliğinden’ yargılanan damadı Ekrem Yeter’in adli kontrol şartının kaldırılması talebi reddedildi.

Arınç’ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç, AKP İstanbul 3. Bölge 11. sıradan milletvekili adayı.

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Arınç’ın damadı Yeter, ‘FETÖ üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderilmişti. Yeter daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya, tutuksuz yargılanan Yeter ve avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen B.T., sanığı 10 yıldır tanıdığını ve annesinin doktoru olduğunu söyledi. Yeter’den ‘FETÖ lehine’ olumlu söylem duymadığını belirten B.T., “Ekrem Bey’i disiplinli bir doktor olarak biliyorum. Örgütsel bir görevi olduğunu görmedim” dedi.

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Tanık ifadelerinin ardından konuşan Ekrem Yeter, “Benim silahlı terör örgütüyle bir bağlantım olamaz. Pek çok cemaate sevgim, saygım vardır. Bu nedenle yaptıklarım, örgütsel bir iş değildir” diye konuştu.

Gaziantep’te özel hastanede doktor olarak görev yaptığını söyleyen Yeter, hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti. Yeter’in talebini reddeden mahkeme heyeti, dijital materyallerin ve bazı kurumlardan istenilen evrakın beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.