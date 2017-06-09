Arınç’ın damadının tahliye gerekçesi: Sabit ikametgah sahibi oluşu

Eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in tahliye gerekçesinin ‘mevcut delil durumu, şüphelinin sabit ikametgah sahibi oluşu ve tutuklama tedbirinden beklenen faydanın adli kontrol tedbiriyle sağlanılacağı kanaatine varıldığı’ olduğu öğrenildi.
‘FETÖ’ üyeliği suçlamasıyla tutuklanarak Sincan Cezaevi’ne gönderilen Yeter ifadesinde, kayınpederinin tavsiyesiyle Uluslararası Sağlık Federasyonu’nun (USAF) başkanlık teklifini kabul ettiğini söylemişti.
Dört gün önce Ankara. 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanan Yeter, itiraz üzerine Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından bugün tahliye edilmişti.
Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre Yeter, ‘mevcut delil durumu, şüphelinin sabit ikametgah sahibi oluşu ve tutuklama tedbirinden beklenen faydanın adli kontrol tedbiriyle sağlanılacağı kanaatine varıldığı’ gerekçesiyle tahliye edildi.
Yurtdışına çıkış yasağı konulan Yeter, adli kontrol kapsamında her pazar en yakın karakola imza atacak.