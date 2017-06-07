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Arınç’ın damadına ‘mahrem imam’ diyen gizli tanık, ‘keneli suikast’ın savcısı ‘Efe’ çıktı


Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in tutuklanmasında iki gizli tanığın verdiği ifadenin etkili olduğu belirtildi.


Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre, Bunlardan biri özel yetkili mahkemeler döneminde tanıklık yapan, daha sonra bir savcı olduğu ortaya çıkan, kamuoyunun ‘Efe’ diye bildiği savcı Bayram Bozkurt.

‘Keneli suikast’in savcısı

Bayram Bozkurt darbe girişiminin ardından bir evin samanlığında yakalanmıştı… (Fotoğraf: DHA)

Bozkurt, ‘Erzincan Ergenekonu’ olarak bilinen, dönemin başsavcısı İlhan Cihaner, 3’üncü Ordu komutanı orgeneral Saldıray Berk ve MİT yöneticilerinin yargılanıp beraat ettiği davanın gizli tanıklarındandı.

Ergenekon soruşturması sırasında, 86 bin lira borç yaptığı çaycıyı Ergenekoncu, borcunu geciktirdiği kuyumcuyu JİTEM’ci yapan Bozkurt, ardından da, “Ergenekon örgütü arabama iki kene koyarak bana suikast yapmak istedi. Komutanlar çok içip darbe planını anlattı” demişti. Bozkurt o dönem, ‘keneli suikast’ın tanığı diye anılıyordu.

Yeter iddiaları reddetti

Bozkurt, Arınç’ın damadının Cemaat’in ‘mahrem abisi’ olduğunu ve hakim ve savcı sınavlarında etkili olduğunu öne sürdü. Arınç’ın damadı Yeter savunmasında bu iddiaları reddetti.

Yeter aleyhinde ifade veren bir diğer kişi ‘Lagos’ adlı bir gizli tanık oldu.

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