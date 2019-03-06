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Yaramazlara biraz batar!

Arınç verip veriştirmiş: Beka meselesi de nerden çıktı, Zeybekçi’yi kim yönlendiriyor?

Eski TBMM başkanı ve AKP’nin kurucularından Bülent Arınç’ın düzenlenen parti toplantısında Ali Babacan’ın Ankara’dan aday yapılmaması, İzmir adayı Nihat Zeybekçi’nin ‘şarap‘ konusundaki sözleri ve ‘beka sorunu’ söylemine ilişkin eleştirilerde bulunduğu öne sürüldü.

’10 kişiden dokuzu Ankara’da Babacan’ı istiyordu’

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, geçen cuma akşamı AKP’de 24’üncü, 25’inci ve 26’ncı dönem milletvekilliği yapan 110 eski milletvekili ile dört eski TBMM başkanının katıldığı bir toplantı yapıldı. Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin ev sahibi olduğu toplantıya 230 vekil davet edildi ancak katılım yarı yarıya oldu.

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Özhaseki’nin gecikmeli katıldığı toplantıda söz alan Arınç, 50 dakikalık uzun bir konuşma yaptı. Arınç, ‘cumhur ittifakı’nın adeta seçim sloganı yaptığı beka tartışması için “Şu anda ülkede beka diye bir sorun yok. Nerden çıktı bu beka meselesi. Seçim stratejimiz doğru değil” eleştirisinde bulundu.

Kendisinin Hamamönü’nde ofisi olduğunu anlatan Arınç, Ankara adayı belirlenmeden önce esnafın nabzını tuttuğunu belirterek, “Görüştüğüm 10 kişiden dokuzu Ali Babacan’ı istiyordu. ‘Madem aday gösterilmedi, Özhaseki’nin gezilerine Babacan da davet edilsin, birlikte gezsinler’ dediler ” serzenişinde bulundu.

AKP’nin İzmir adayı Nihat Zeybekçi’nin ‘şarap üretimini desteklemek‘ ile ilgili sözlerine de atıf yapan Arınç, “Nasıl konuşuyor Allah aşkına, kim yönlendiriyor? Rahmetli Erbakan Manisa’ya gelmişti. ‘Hepsini denize dökmek lazım’ diye bir konuşma yaptı, Manisa’da ben seçimi kaybettim. Nerede, nasıl mesaj verileceğini iyi belirlemek lazım” dedi.

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