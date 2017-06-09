Arınç, savunmaya geçti: Yeter, damadım olduğu için serbest bırakılmadı

Eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç, ‘FETÖ’ soruşturmasında tutuklanan ve bugün tahliye edilen damadının tahliyesinin ‘hukukun gereği’ olduğunu söyleyerek, kendisiyle ilgisi olmadığını savundu.

Dört gün önce Ankara. 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanan Yeter, itiraz üzerine Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tahliye edilmişti.

Konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Arınç, Yeter’in serbest bırakılmasından sonra damadının haksız biçimde itham edildiğini öne sürerek, ‘FETÖ’ ile hiçbir bağlantısının olmadığını iddia etti.

‘İltimas yapılsa tutuklanmazdı’

Damadının kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edildiğini ve işsiz kaldığını dile getiren Arınç, “Ekrem Yeter damadım olduğu için değil, hukukun gereği olarak serbest bırakılmıştır. Damadım olduğu için iltimas yapılsaydı, KHK ile mesleğindne ihraç edilmezdi ve tutuklanmazdı” dedi.

Arınç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ekrem Yeter, damadım olduğu için değil, hukukun gereği olarak serbest bırakılmıştır.”