Arınç: Maaşımı KHK ile mağdur olanlara bağışlıyorum

Eski TBMM Başkanı ve AKP kurucusu Bülent Arınç, Habertürk TV’de Veyis Ateş’in sorularını yanıtladı. Arınç, son zamanlarda kendisi hakkında yapılan tartışmalara bir kez daha yanıt verdi. Arınç, maaşıyla ilgili olarak, ‘arabulucu’ olarak kazandığını, KHK’lar ile mağdur olanlara bağışladığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Arınç, Habertürk’teki yayında, maaşı konusunda şunları söyledi: “Ben Başbakan Yardımcısı iken bir emekli bir de milletvekili maaşım vardı. Ben ikinci maaşımın hemen hemen yarısını burs olarak dağıtıyordum, hanım da öyle yapıyordu. Bir kısmıyla da zekatımıza mahsup buradan dağıtıyorduk. Şimdi ben tek maaşa kaldım. Tek maaş yetmeyince arabuluculuk yapmaya başladım. Ofisimin masraflarını karşılıyor. Buradan gelecek olan para ne kadarsa yarısını burs, yarısını da KHK’larla mağdur olan binlerce kişi var. Daire başkanı adam, dava açılmamış, takipsizlik kararı alınmış, ama görevine iade edilmemiş. Bir kısmının eşi evlere temizliğe gidiyor, yumurta satıyor. KHK’larla işlerinden atılmış, beraat kararı almış, koğuşturmaya yer olmadığı kararı alınmış insanlar var.Benim çevremde, ailemden insanlar var. Yoksa ceza alanlarla ilgili bir şey demiyorum.”

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Ayrıntılar gelecek…