Arınç: ‘Edepsizler’i troller için kullandım, maaşımızı cumhurbaşkanı belirler

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi, eski TBMM Başkanı ve AKP kurucusu Bülent Arınç, son zamanlarda kendisi hakkında sosyal medyada yapılan yayınlar hakkında yaptığı açıklamada, söz konusu videonun yalan ve iftira amacıyla montajlanarak dolaşıma sokulduğunu söyledi. Arınç, YİK üyelerinin kendi maaşlarını belirleme yetkisini olmadığını, bu konudaki yetkinin cumhurbaşkanında olduğunu, ayrıca ‘edepsizler’ tanımını troller için kullandığını açıkladı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Arınç’ın Twitter’dan yaptığı açıklama, şöyle: “Birazdan; son günlerde şahsımı ve şahsım özelinde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nu karalamak adına yalan, iftira, montaja dayanan ve maksatlı bir şekilde dolaşıma sokulan video hakkında Twitter üzerinden bir açıklama yapacağım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Reklam

Önceden kararlaştırdığımız bir program çerçevesinde 24 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında eşimle ve dostlarımla birlikte 5 ülkeyi kapsayan Balkan seyahatine çıkmıştık. Bugün yurda döndük.

Gezimizle ilgili güzel hatıra ve notları sizlerle ayrıca paylaşacağım ancak yurt dışında bulunduğum süreçte son günlerde sosyal medya kaynaklı kamuoyunu etkilemeye yönelik yalan ve iftiraların ulaştığı çirkin seviyeyi görünce bir açıklama yapmaya ihtiyaç duydum.

Habertürk’te Sn. Kübra Par ile geçmişte yaptığım bazı programlardaki sözlerimin günler sonra kasıtlı montajlarla çarpıtıldığını üzülerek izledim.

Reklam

Kasıtlı olarak programdan günler sonra dolaşıma sokulan bu montaj eseri video, bu polemikten çıkar sağlamaya çalışan kişi veya kişilerin ürünüdür.

Bu orijinal videoda görüleceği üzere ‘insanî ve islâmî görevim’ olarak tanımladığım kavram, eleştiri hakkıdır. Çünkü benim İslâm ve demokrasi anlayışımda eleştirinin yeri ve payı büyüktür.

Bu orijinal videoda görüleceği üzere “insanî ve islâmî görevim” olarak tanımladığım kavram, eleştiri hakkıdır. Çünkü benim İslâm ve demokrasi anlayışımda eleştirinin yeri ve payı büyüktür. pic.twitter.com/0J5g6HlGvO — Bülent Arınç (@bulent_arinc) July 2, 2019

Montajlı olarak dolaşıma sokulan bu video ile oluşturulmaya çalışılan algı ise Cumhurbaşkanımızın yanında olmamı ‘insanî ve islâmî görev’ olarak gösterme çabasıdır.

Montajlı olarak dolaşıma sokulan bu video ile oluşturulmaya çalışılan algı ise Cumhurbaşkanımızın yanında olmamı “insanî ve islâmî görev” olarak gösterme çabasıdır. pic.twitter.com/Mp3PRZSyCn — Bülent Arınç (@bulent_arinc) July 2, 2019

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu’nun yaptığı toplantı, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve G20 Zirvesi için yurtdışına çıkmasından hemen önce yapılmıştır. O günlerde önceden planlanmış bir yurtdışı seyahatim nedeniyle de o toplantıya katılamadım.

Toplantı sonrasında tarafıma yapılan bilgilendirme ile toplantıda YİK’in çalışma usul ve esaslarının istişare edildiği öğrendim.

Yapılan toplantıda YİK üyelerinin maaş konusunun gündeme gelmediğini ve üyelerin kendi maaşlarını belirleme gibi bir tasarrufları olmadığını belirtmek isterim. Bu konuda tek yetkili makam Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisidir.

Montajlanmamış bu videoda da belirttiğim üzere bizlere devlet tarafından gerekli imkanlar sağlanmaktadır. TBMM’de bir odamız, sekretarya ve koruma ihtiyacımızı sağlayan personelimiz ve bir de emekli maaşımız mevcut.

Montajlanmamış bu videoda da belirttiğim üzere bizlere devlet tarafından gerekli imkanlar sağlanmaktadır. TBMM’de bir odamız, sekretarya ve koruma ihtiyacımızı sağlayan personelimiz ve bir de emekli maaşımız mevcut. pic.twitter.com/HUzZr7P6MD — Bülent Arınç (@bulent_arinc) July 2, 2019

Yukarıdaki videoda görüleceği üzere ‘edepsizler’ tanımını kesinlikle vatandaşlarımız ve iyi niyetli insanlar için değil, sahte kimliklere sığınarak hayali rakamlar uydurup, sosyal medyadan nefret kusan, hakaret eden troller için kullandım. Bu tanımlamanın da halen arkasındayım.

Ekte bulunan, soru ve cevabını bağlamdan koparan, montaj videolarla yalan ve iftiraların peşine siyasetçilerin de takılmasını üzüntüyle karşılıyorum. Belki yakın bir zamanda bir televizyon programında daha geniş bir şekilde bu konuyu enine boyuna görüşeceğiz.

Ekte bulunan, soru ve cevabını bağlamdan koparan, montaj videolarla yalan ve iftiraların peşine siyasetçilerin de takılmasını üzüntüyle karşılıyorum. Belki yakın bir zamanda bir televizyon programında daha geniş bir şekilde bu konuyu enine boyuna görüşeceğiz. pic.twitter.com/9GlSoUNkIu — Bülent Arınç (@bulent_arinc) July 2, 2019

Bu ithamların sadece şahsıma yöneltilmiş olmasının tek sebebi, şahsımı itibarsızlaştırmak ve yıpratmaktır.

Bülent Arınç ile para konusu hiçbir zaman yan yana gelmemiştir. İkincisi AK Parti’den ayrılarak yeni parti kurma iddialarının konuşulduğu bu ortamda AK Partiyi ve onun liderini savunan Bülent Arınç’ı yıpratmak istiyorlar.”