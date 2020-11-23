Arınç: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, beni rencide etti

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının kendisini ‘rencide ettiğini’ söyledi.

Arınç, 19 Kasım’da katıldığı TV programında, Gezi davasında yargılanan işadamı Osman Kavala’nın tutuklu olmasına ‘hayret ettiğini’ belirtmiş, HDP’nin eski lideri Selahattin Demirtaş’ın da tahliye edilebileceğini dile getirmişti.

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Erdoğan, Arınç’ın açıklamalarına karşılık şunları söylemişti: “Bizimle asla ilgisi olmayan açıklamalarla reformlar bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor. Geçmişte birlikte çalışmış olsak da kimsenin şahsi ifadeleri cumhurbaşkanıyla, hükümetle ilişkili hale getirilemez. (…) Kobani katilleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz (…) Gezi olayının finansörüyle Kavala’larla birlikte olamayız.”

Posta yazarı Murat Çelik, Twitter hesabından, Erdoğan’ın sözleri sonrası Arınç’la görüştüğünü yazdı. AKP’li siyasetçi, Erdoğan’ın ‘ağır konuşması’yla kendisini rencide ettiğini kaydetti.

Çelik’in aktarımına göre Arınç’ın açıklamaları şöyle:

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“Ben duygusal bir insanım. Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil.

Ben başkaları gibi Twitter’dan, Instagram’dan istifa etmem. Oluşan durumla ilgili, sayın cumhurbaşkanıyla bizzat görüşmeyi bekliyorum.

Ankara’da görüşecek

Sayın cumhurbaşkanı bugün İstanbul’daymış. Programı yoğun. Dolayısıyla bugün görüşemedim. Sanırım yarın Ankara’da olacak ve görüşebiliriz diye düşünüyorum. Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım.

Gelişen şartlar altında o konuşmayı yapmaya neden ihtiyaç duyduğunu kendisinden dinlemek isterim. Kendisinden dinledikten sonra, ‘O konuşmanın muhatabı bendim. Bu durumda buyurun istifa mektubumu’ diyebilirim.

Benim üzerimden hem sayın cumhurbaşkanımızın hem de Yüksek İstişare Kurulu’nun (YİK) yıpratılmasına izin vermem. Bana yakışmaz.

‘Öyle noktaya gelir ki…’

Daha önce de bazı açıklamalarım üzerine ‘Bunları söyleyen birinin YİK’te ne işi var’ türünden yorumlar yapanlar oldu. Oysa benim yapacak daha çok işim var. Ama öyle bir noktaya gelir ki bazen, orada kalmaktansa gitmek daha yerinde olur.

(Görünen o ki, cumhurbaşkanı görüşmeniz istifanızla sonuçlanacak. Peki sadece Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden mi ayrılacaksınız, yoksa AKP’den de istifanız söz konusu mu?) Elbette sadece YİK’ten. Partiden neden istifa edeyim?”