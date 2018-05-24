Arif Sağ’dan suçlama: Orhan Gencebay ‘Aleviler ele geçirdi burayı’ diyor

Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’nin (MESAM) yönetim kurulu seçimlerine hazırlanan Arif Sağ, rakip grubun lideri Orhan Gencebay’ın “Aleviler ele geçirdi burayı” propagandasıyla nefret suçu işlediğini öne sürdü.

MESAM yönetimi, Arif Sağ ile Orhan Gencebay arasındaki polemik sonrası Kültür Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı.

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MESAM’ın eski yönetim kurulu üyeleri, dün bir basın açıklamasıyla, bakanlığın atadığı Coşkun Sabah başkanlığındaki geçici yönetimin antidemokratik uygulamaları bulunduğunu öne sürdü.

Okmeydanı’daki Perpa Ticaret Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen basın açıklamasına Arif Sağ, Metin Karataş, Ali Rıza Binboğa, Cahit Berkay ve Ali Haydar Timisi’nin de arasında bulunduğu MESAM üyeleri katıldı. Açıklamayı okuyan Ali Haydar Timisi, Arif Sağ ile birlikte hareket edecek 30’a yakın MESAM üyesinin hak mahrumiyeti kararı verilerek 31 Mayıs’taki seçime katılmasının engellenmeye çalışıldığını ve Orhan Gencebay grubunun öne çıkarılmaya çalışıldığını söyledi.

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‘Seçimlere bizi sokmamaya çalışıyorlar’

Arif Sağ başkanlığındaki yöneticiler hakkında yapılan şikayetlerdeki iddiaların müfettişler tarafından araştırılıp gerçeği yansıtmadığının tespit edildiğini belirten Timisi şöyle devam etti: “Özellikle Orhan Gencebay’ın istifa dilekçesinde yer alan ‘MESAM; siyaset, etnik köken ve inanç üzerinden örgütlenerek faaliyette bulunulacak veya ele geçirilecek bir kurum değildir’ ifadesi ile yapmış olduğu suçlamaların gerçeği yansıtmadığı, sübut bulmadığı yine bu inceleme raporlarında açıkça tespit edilmiştir. Bunun gibi ahlaksız saldırılara da karşı açtığımız tüm davaları kazandık. Gerek genel kurullardaki üyelerimizin desteği, gerek kazandığımız davalar, gerekse yönetim kurullarında verdiğimiz mücadeleyle her defasında yenilgiye uğrayan bu ekip, şimdi de bizleri seçimlere sokmamak amacı ile bu gayriahlaki ve gayri hukuki işlemlerle bizleri seçimlere sokmayarak rakipsiz bir şekilde seçim kazanmanın çabası içindedir.”

‘Gencebay nefret suçu işliyor’

MESAM başkanlık seçimleri hakkında konuşan Arif Sağ ise şunları söyledi: “Orhan Gencebay’ın bir dilekçesi var, orada karambole getirmeye çalışıyor işi. ‘MESAM, etnik yapıyla yönetilecek bir yer değildir’ diyor. Ne anlayacağım ben bundan? ‘Burası böyle yönetiliyor’ demek istiyor. Nefret suçu işliyor Orhan Gencebay. Orhan Gencebay burada resmen nefret suçu işliyor, ayrımcılık yapıyor. Diğer adıyla ‘Aleviler ele geçirdi burayı’ diyor. Bu ülkede olmasa dahi ben bunu uluslararası mahkemelere taşıyacağım. Böyle bir haltı kimse yiyemez. Böyle bir şey denilemez. Bu ülkede biz 800 senedir bir arada yaşıyoruz.”