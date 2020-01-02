Arif Nacaroğlu: Şu yerli otomobil işini biraz eşelemek gerekiyor

Hadi diyelim hepsi doğru. Ama şu yerli otomobil işini biraz eşelemek gerekiyor. Ülkemiz özellikle otobüs, minibüs, kamyon, küçük araç üretiminde yetişmiş insan gücü bakımından Avrupa’da ilk 3te. Bugün Almanya, İtalya, Fransa gibi otomobil üreten ülkelerin fabrikalarında çoğu Türkiye’de yetişmiş binlerce insan çalışıyor. Sadece geçen yıl dışarıya giden gençlerimizin sayısı 140 bin. Avrupalı ‘kelle avcıları’ internet sitelerinde harıl harıl elektrik, elektronik, makine, bilgisayar mühendisi arıyor. İş bulamayan, bulsa da aylık 800 Avroya haftada 45, 50 saat çalışmak zorunda olan yüzbinlerce gence 4000 Avro ve 35 saat çalışma fırsatı sunuyorlar. ‘Bize yaramazsa da rakibin içini boşaltmış oluruz’ taktiği ile daha binlerce gencimizi almak için tetikteler.
SON HABERLER
Akdeniz Üniversitesi başhekimi: 311 hastaya nakil yaparak rekor kırdık
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi (AÜ) Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakil Merkezi’nde, 2019 yılında 311 hastaya organ ve doku nakli yapıldı. AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, son yılların rekor sayısına ulaştıklarını belirterek, önemli olanın nakil sayısı değil, başarı oranı olduğunu söyledi.
Valiye göre Salda Gölü’nde yapılanlar ‘çevre operasyonu’ymuş
Burdur Valisi Hasan Şıldak, ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak bilinen Salda Gölü’nün korunması ve tanıtılması için yapılan uygulamaların gölü yok olmaktan kurtardığını savunarak, “Bu amaçla yapılan çalışmalar tam bir çevre operasyonuydu” dedi.
2020 başlarken…
Umutlu günlerin başlangıcı olsun 2020, Uzay’a gidememiş olsak da, iki karış toprağımız üstünde huzurla yaşayabileceğimiz.
Trump’tan İran’a tehdit: Bize yapılacak bir saldırıdan sizi sorumlu tutacağım
ABD Başkanı Donald Trump, Irak’taki herhangi bir Amerikan tesisine yapılacak saldırıdan İran’ı sorumlu tutacağını kaydederek bunun bir ‘uyarı değil tehdit olduğunu’ söyledi.
Baca filtresi takmayan altı termik santral mühürlendi
Kütahya, Kahramanmaraş, Sivas, Manisa ve Zonguldak’taki toplam altı termik santral, verilen sürede baca filtresi takmadığı gerekçesiyle mühürlendi.