Diken

Yaramazlara biraz batar!

Arif Nacaroğlu: Şu yerli otomobil işini biraz eşelemek gerekiyor

Hadi diyelim hepsi doğru. Ama şu yerli otomobil işini biraz eşelemek gerekiyor. Ülkemiz özellikle otobüs, minibüs, kamyon, küçük araç üretiminde yetişmiş insan gücü bakımından Avrupa’da ilk 3te. Bugün Almanya, İtalya, Fransa gibi otomobil üreten ülkelerin fabrikalarında çoğu Türkiye’de yetişmiş binlerce insan çalışıyor. Sadece geçen yıl dışarıya giden gençlerimizin sayısı 140 bin. Avrupalı ‘kelle avcıları’ internet sitelerinde harıl harıl elektrik, elektronik, makine, bilgisayar mühendisi arıyor. İş bulamayan, bulsa da aylık 800 Avroya haftada 45, 50 saat çalışmak zorunda olan yüzbinlerce gence 4000 Avro ve 35 saat çalışma fırsatı sunuyorlar. ‘Bize yaramazsa da rakibin içini boşaltmış oluruz’ taktiği ile daha binlerce gencimizi almak için tetikteler.

Arif Nacaroğlu’nun yazısı

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