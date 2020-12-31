Arif Nacaroğlu: Emekçinin maaşı yüzde 21, milyonu olana ödenen faiz yüzde 51 arttı

Eve ekmek götürmek için para gerekir. Parası olmayana para verip 20 kişinin de birer ekmek almasını sağlamak için 20 ekmek ve doyan boğaz gerekir.

Olmaz…

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O zaman herkes doyar. Bu da, doymayı daha çok hak ettiğini düşünenleri rahatsız eder. Söylenmeye başlarlar.

Köyden yeni geldi, francalanın ucunu yiyor. Vay görmemiş, daha dün ağzı kokuyordu, paralanmış, ekmeğin kabuğunu yiyor.Bunlar nankör. Aç bırakacaksın bunları.

Burada sistem devreye girer. Sistemi yönetenler daha fazla ekmeği hak ettiklerini düşünenler ise (ki, genellikle öyledir), paranın çoğunu ekmeği peynire, sucuğa katık edenlere, azını ekmeğine katık edecek zeytin arayanlara verir.

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Bunun içindir ki, ocak 2020’den ocak 2021’e emekçi maaşı yüzde 21, bankada milyonu olana ödenen faiz yüzde 51 artar.

Arif Nacaroğlu’nun yazısı