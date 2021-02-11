Arif Nacaroğlu: Bu işi becerebilmesi muhtemel mühendisler 2023 yılına kadar kaçamazsa bir umut var

Plan iyi. Hedef de iyi. İyi de biz bu hedefe nasıl ulaşacağız. Mühendis lazım. Bu işi becerebilmesi muhtemel mühendisler, hocalar 2023 yılına kadar Avrupa’ya, Amerika’ya, Kanada’ya kaçamazsa bir umut var.

Ama ya kaçarlarsa?

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Bu iş kolay. Kolluk bizden. Kapatırız sınırları, gidemezler. Peki ama, ya gidemeyenler uzay işini seviyor ama ülkeyi yönetenleri sevmiyorlarsa?

Söylemiyorlarsa sorun yok. Sevmeden çalışırlar.

Ya söylerlerse?

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İşte orası zurnanın son deliği. Yöneteni sevmiyorsan ülkeni de sevmiyorsun, milletini de sevmiyorsun demektir. Sadece yöneteni değil, onun atadıklarını, etrafında dolaşanları, şimdilik yalakalık yapanları da sevmen gerekiyor. Sevmezsen yandın. Gayrimilli, FETÖ’cü, Soros’cu, Horoz’cu, hatta terörist bile olabilirsin. Hayvanların en yararlısı olsa da kimine göre, “yılan” olman bile mümkün. Seni annene, ninene şikayet ederler.

Arif Nacaroğlu’nun yazısı